فنانة سورية تهاجم صنّاع مسلسل "الزند".. اليكم السبب

وفي التفاصيل، أكدت الفنانة السورية أنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص يخبرها أن موعد تصوير مشهدها في اليوم التالي؛ ما أشعرها بالصدمة لعدم حصولها على نص الحوار لتتمكن من حفظ دورها.وتابعت قمر أنه لم يكن هناك عقد مبرم بينهما، وحينما أتت لتوقيع العقد فيما بعد اكتشفت إضافة 7 مشاهد أخرى على المشاهد الأصلية خاصتها دون زيادة أجرها.وعاتبت قمر مرتضى مخرج العمل سيف الدين سبيعي لوضع اسمها في شارة العمل بين الممثلين "الكومبارس"، قائلة: "الأستاذ المخرج سيف السبيعي أنا بديت التمثيل كان أمو وأبوه لسا ما فكروا يجيبوا، بحط اسمي مع أسماء الكومبارس".وأوضحت أنه كان من الأولى وضع اسمها من بين ضيوف الشرف أو المشاركين في العمل؛ من أجل المحافظة على اسمها وتاريخها الفني.في سياق آخر، هاجمت الفنانة السورية صناع مسلسل "الزند"؛ إذ كشفت أنها وقعت عقدًا معهم وكان من المفترض تجسيدها دور "الجدة"، إذ شاركت في بروفات العمل وتدربت على إيجاد اللغة الساحلية، لكن قبل شهر من بداية الموسم الرمضاني امتنعوا عن الردّ على مكالماتها الهاتفية.