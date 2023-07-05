احمد سعد ينشر محادثات ومستندات مفاجـئة بشأن حفله في تونس بعد خلافه مع المنظمة

وفي التفاصيل، نشر احمد سعد مقطع فيديو جديد له على حسابه عبر انستغرام، شكر من خلاله كل من زقف الى جانبه خلال هذه الازمة، مشيرا الى ان الهدف من نشر الفيديو هو توضيح حقيقية ما حصل.

وقال احمد انه فوجئ بالمؤتمر الصحفي، مع التأكيد ان العقد ينص واضحا على لنه لن يكون هناك مؤتمرا صحفيا، مؤكدا ان ذلك ليس الا احتراما للصحافة انه ان المؤتمر الصحفي يجب ان يستوفي شروط معينة من حيث المكان المناسب، عارضا البند الذي يؤكد ذلك.

وتابع احمد مؤكدا ان المنظّمة طلبت من مدير اعماله عقد مؤتمر صحفي قبل ايام الا انه رفض ذلك بوضوح، واثبت احمد مزاعمه بعرض صور لمحادثة جرت بينهما.