ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور برفقة حبيبها

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A post shared by Jana (@janadiab_)
A post shared by Jana (@janadiab_)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا للفنان المصري كريم فهمي، يرد فيه للمرة الأولى على أنباء أزمته هو وزوجته مع الفنانة هنا الزاهد، زوجة شقيقه الفنان المصري أحمد فهمي، ليتضح فيما بعد أن الصفحة التي كتبت التصريح ليست له.
بارك عدد من الفنانين العرب للجزئريين احتفالهم بعيد استقلال الجزائر الـواحد و الستون، من بينهم الفنانتان اللبنانيتان نانسي عجرم و مايا دياب و الفنانة العراقية رحمة رياض والفنان السوري ناصيف زيتون.
تعرضت النجمة الأميركية كلوي كارداشيان، لحملة سخرية واسعة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اكتشافهم وقوعها في خطأ إملائي فادح.