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فن

ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور برفقة حبيبها

2023-07-05 | 06:47
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ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور برفقة حبيبها
ابنة عمرو دياب تثير الجدل في أحدث ظهور برفقة حبيبها

أثارت جنا دياب ابنة الفنان المصري عمرو دياب الجدل باحدث ظهور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.


وفي التفاصيل، وثقت جنا دياب مجموعة صور ومقاطع فيديو برفقة حبيبها، ظهرا في إحداها وهما بإحدى الحدائق العامة، فيما كان الشاب يستلقي في أحضان حبيبته، وارفق الصور بالتعليق التالي: "أوهووو حان الوقت للكراهية".
كما ظهرت ابنة الهضبة وحبيبها وصديقتهما في فيديو آخر وهم يرقصون على أنغام الموسيقى بطريقة غريبة، حيث رفع الشاب تيشيرته الأبيض لاستعراض عضلات صدره، فيما ارتدت جنا كروب توب أبيض نسَّقته مع بنطلون كاكي عريض، واعتمرت قبعة رأس بيضاء.
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عمرو دياب

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