كلوي كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب خطأ إملائي

وفي التفاصيل، تعود تلك الواقعة إلى قيام كلوي، بمشاركة صورة قديمة لها وهي تحمل ابنتها، ترو، حينما كانت تبلغ من العمر بضعة أشهر، وأرفقت مع تلك الصورة التي كانت تضحك فيها لابنتها تعليقا قالت فيه “قراءة الكتب مع طفلتي توتو واحدة من أفضل هواياتي دائما”.

ورصد كثير من المتابعين وقوع كلوي في هفوة إملائية أثناء كتابتها ذلك التعليق، إذ كتبت faveorites بدلا من الكلمة الصحيحة، وهي favorite، لتبدأ بعدها حملة من الانتقادات الممزوجة بنبرة سخرية.