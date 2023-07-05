كريم فهمي يوضح حقيقة أزمته مع هنا الزاهد

وفي التفاصيل، نفى الحساب المنسوب للفنان كريم فهمي على حسابه عبر "فيسبوك"، أي خلاف مع هنا الزاهد مطالبا بعدم إقحام زوجته دانية البناوي، وجاء في التصريح على لسان فهمي: "إحنا رجعنا من برا مصر في العيد لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام على مراتي كذب وافتري، طول عمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل وحتى علاقتنا الأسرية كلها احترام من جميع الأطراف".وأضاف المنشور مهاجمًا مروجي الشائعات: "مجانين شراء الفولورز دخلونا فيها الله حسبي ونعم الوكيل، أنا آسف إني برد أرجو محدش له دعوة بینا وخلينا في حالنا زي ما إحنا طول عمرنا ومتدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بیها ونبقي كبش فدا مع احترامي للجميع بس كفاية عبث".واختتم المنشور: "أنا مكنتش ناوي أرد عشان عيب بس كفاية كده، أتمني تكون الرسالة وصلت".وأكد العديد من المتابعين أن الحساب يحمل اسم "Fahmi Fahmy" وهذا ليس الحساب الرسمي لكريم فهمي، مشيرين إلى أنه بالعودة إلى حساباته الموثقة عبر "فيسبوك" و"إنستغرام" اتضح أنه لم ينشر أي شيء حول الموضوع ولم يرد على الشائعات المثارة حول خلاف يجمعه بالزاهد.