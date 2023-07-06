دينا الشربيني تستذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

استذكرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، والدها الراحل محمد الشربيني بكلمات مؤثرة، واصفة رحيله بالصعب، وطلبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يمدها الله بالصبر على فراقه.

وفي التفاصيل، شاركت دينا على حسابها عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو وثّقت خلاله مجموعة من اللقطات التي تجمعها بوالدها الراحل، وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي قائلة: "فراق الأب صعب أوي، ربنا يرحمك ويصبرني ويصبر كل حد فقد أبوه أو حد عزيز عليه يارب، من فضلكم ادعوله هو بجد إنسان طيب أوي وكان بيحب الخير لكل الناس".

وتلقت الفنانة المصرية دينا الشربيني رسائل الدعم والمواساة من نجوم الفن كان بينهم ياسمين رئيس، مايان السيد، وصبا مبارك التي علقت: "ربنا يرحمو، حبيبي أنا".