كاريس بشار تحتفل بتخرج ابنها مجد.. هكذا ظهر

وفي التفاصيل، ظهرت كاريس في الصور برفقة نجلها مجد، وأخرى في أجواء راقصة مع الأهل والأصدقاء الذين شاركوها فرحتها.وتفاعل الجمهور وعدد من اللفنانين مع كاريس في تعليقاتهم على الصور، موجهين لها التهاني والمباركات، حيث كتبت الممثلة جومانا مراد: "حبيبتي الف مبرووووك الله يفرح قلبك فيه كمان وكمان"، وعلقت جيني إسبر: "مبروك ما شاء الله"، وقالت هبة نور: "الله يسعدكم ويحميكم".