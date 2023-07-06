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فن

كاريس بشار تحتفل بتخرج ابنها مجد.. هكذا ظهر

2023-07-06 | 03:44
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كاريس بشار تحتفل بتخرج ابنها مجد.. هكذا ظهر
كاريس بشار تحتفل بتخرج ابنها مجد.. هكذا ظهر

احتفلت الفنانة السورية كاريس بشار بتخرج ابنها الوحيد مجد، ووثّقت الأجواء على حسابها الخاص عبر إنستغرام، وعلقت بالقول: "واحتفلنا بعد ما تخرجنا كل الحب".



وفي التفاصيل، ظهرت كاريس في الصور برفقة نجلها مجد، وأخرى في أجواء راقصة مع الأهل والأصدقاء الذين شاركوها فرحتها.

وتفاعل الجمهور وعدد من اللفنانين مع كاريس في تعليقاتهم على الصور، موجهين لها التهاني والمباركات، حيث كتبت الممثلة جومانا مراد: "حبيبتي الف مبرووووك الله يفرح قلبك فيه كمان وكمان"، وعلقت جيني إسبر: "مبروك ما شاء الله"، وقالت هبة نور: "الله يسعدكم ويحميكم".
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