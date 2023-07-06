كيم كارداشيان تستعرض رشاقتها في النادي والجمهور يتفاعل



والجدير بالذكر، أن كيم تقوم في أوقات كثيرة بمشاركة متابعيها بعض التفاصيل المتعلقة بجدول تمارينها الرياضية، وسبق لها الكشف أنها تبدأ أولى جلسات التمارين الخاصة بها في الجيم عند الـ 5.30 صباحا؛ ما يبيّن مدى اهتمامها بالرياضة وحرصها على ممارستها.

وتفاعل رواد مواقع التواصلالاجتماعي بشكل ملفت مع الصورة.