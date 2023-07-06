مايان السيد تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

وفي التفاصيل، خضعت مايان لجلسة تصوير جديدة غلب عليها طابع الجرأة والغموض؛ ما عرضها لموجة من الهجوم والانتقادات.وظهرت الفنانة المصرية في الصور، التي نشرتها على حسابها عبر "إنستغرام"، بإطلالة رجالية من توقيع العلامة التجارية MR.TUXEDOS، إذ ارتدت قميصًا أبيض يصل لمنطقة الفخدين، فيما نسَّقته مع جاكيت أسود طويل وربطة عنق سوداء، فيما لم ترتد بنطلونا على الإطلاق واختارت حذاءً بياقة عالية.وأرفقت السيد الصور بتعليق، كتبت فيه: "أمي، أنا رجل ثري".وتفاعل الجمهور مع المنشور، حيث انقسمت ردود الأفعال بين منتقد لإطلالتها ومشيد؛ إذ رأى بعضهم أنها تحاول على الدوام التشبه بنجمات الغرب، بينما وصفها آخرون بـ"الجريئة"، معلقين بسخرية على عدم ارتدائها البنطلون.