معجبة تفاجئ وائل كفوري برسالة رومنسية خلال حفله في قطر

وقدم وائل في الحفل اجمل اغنياته التي تنوعت بين القديمة والجديدة، وجمعت بين اللون الرومنسي والحماسي، فأشعل الاجواء بينما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وراح يردد كلمات اغنياته التي حفظها عن ظهر قلب، ضمن اجواء اكثر من رائعة استمتع بها كل من كان موجودا في الحفل الذي اقيم في قطر مول.اللافت كانت الطريقة التي دخل فيها وائل كفوري الى المسرح، اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر كيف اعتلى وائل المسرح والطريقة الغريبة والمبتكرة، اذ اطل على جمهوره بشكل مفاجئ ليعلو التصفيق في القاعة والهتافات التي تردد اسم وائل كفوري في اعلى صوت.مقطع فيديو آخر تصدر الترند من حفل وائل كفوري، ويظهر رسالة رومنسية من احدى معجبات وائل كفوري التي فاجأته بمضمون الرسالة خلال تواجده على المسرح وتقديم احدى اغنياته، اذ كتبت باللغة الانكليزية بما معناه: "وائل، احبك كثيرا واحب كل اغنياتك"، الا ان وائل اكمل الغناء واشعل الاجواء اكثر فأكثر.