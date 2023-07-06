والدة مشهور تيك توك الياس شحود تكشف تطورات جديدة بعد اتهامه بوفاة امرأة سورية: ابتزاز وتعويضات خيالية

وبعد اتهامه بأنه تسبب بالحادث كونه كان يفتح بثًا مباشرًا على تطبيق "تيك توك"، خرجت والدة الياس، سيلفانا حداد عن صمتها للرد على الاتهامات الموجهة لابنها.

وظهرت سيلفانا في فيديو وثقت من خلاله تعرض ابنها للابتزاز وتشويه السمعة إذ أظهرت تقريرًا يؤكد أنّ شحود لم يكن ناشطًا على "تيك تيوك" في تارخ الحادث.

كما نشرت صورًا تؤكد أنّ ابنها لم يترك العائلة المصابة بل رافقها إلى المستشفى وبقى إلى جانبها لأيام، متهمةً عائلة الضحية بالمساومة على روح الوالدة عبر المطالبة بتعويضات خيالية.

وكان الحادث فد حصل في الثالث و العشرون من حزيران الماضي، بين مشهور التيك توك، الياس شحود الذي كان يقود سيارته و عائلة الصباح السورية، المتكونة من 3 افراد، الام ليليان و الاب نور و ابنهما الصغير تيم، والتي كانت تستخدم الدراجة النارية، ما تسبب بإصابات بالغة للعائلة، ادت لاحقا الى وفاة الام.