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فن

أنغام تستعيد ذكرياتها مع أحلام من حفل "ليلة صوت مصر"

2023-07-06 | 07:12
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أنغام تستعيد ذكرياتها مع أحلام من حفل &quot;ليلة صوت مصر&quot;
أنغام تستعيد ذكرياتها مع أحلام من حفل "ليلة صوت مصر"

استعادت الفنانة المصرية أنغام، لقطات مؤثرة من الحفلة المميزة التي احيتها في العاصمة السعودية، الرياض، تحت عنوان "ليلة صوت مصر".

وفي التفاصيل، نشرت أنغام على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه على المسرح، الى جانب الفنانة الاماراتية احلام، خلال تأديتهما أغنيتها "سيدي وصالك"، حيث أرفقت أنغام الفيديو بالتعليق التالي: "سيدي وصالك، ليلة صوت مصر في الرياض، أنغام وأحلام".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير للفنانتين الرائعتين، مشيدين بصوتهما المميز.
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أنغام تستعيد ذكرياتها مع أحلام من حفل "ليلة صوت مصر"

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