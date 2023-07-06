أنغام تستعيد ذكرياتها مع أحلام من حفل "ليلة صوت مصر"

وفي التفاصيل، نشرت أنغام على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه على المسرح، الى جانب الفنانة الاماراتية احلام، خلال تأديتهما أغنيتها "سيدي وصالك"، حيث أرفقت أنغام الفيديو بالتعليق التالي: "سيدي وصالك، ليلة صوت مصر في الرياض، أنغام وأحلام".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير للفنانتين الرائعتين، مشيدين بصوتهما المميز.