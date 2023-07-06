أنغام تستعيد ذكرياتها مع أحلام من حفل "ليلة صوت مصر"

View this post on Instagram
A post shared by Angham (@anghamofficial)
A post shared by Angham (@anghamofficial)
تصدر اسم النجمة الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بعد اطلالتها الغريبة التي اعتبرها البعض انها بمثابة رسالة مبطنة لـ جيرارد بيكيه مفادها: "لا".
تعرضت الفنانة اللبنانية مادلين طبر لعضة أسد، خلال استضافته مع مدرب الأسود محمد الحلو في برنامجها التلفزيوني "قعدة مع مادلين" المذاع على قناة "الحدث".
شارك الفنان المصري حسن الرداد على حسابه عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، يجسدان فيها أحد المشاهد الطريفة من فيلم "بوشكاش".