نادين نسيب نجيم تبكي الجميع بفيديو مؤثر عن اولادها : كيف يمكنني الاستسلام

وفي التفاصيل، نشرت نادين مقطع مصور ظهرت فيه وارفقته بفيديو آخر ظهر في النصف الآخر من الشاشة تضمن مجموعة من الصور لولداها هيفن وجيوفاني.

ولكن ما اثار استغراب الجمهور هو الصوت الذي ارفقته نادين معه والذي جاء فيه بما معناه: "في يوم من الأيام سوف سيقول اولادي أولادي: أمي لم تبقى صامتة، أمي لم تهدىء، لم تستسلم، أمي حاربت من أجلنا، هل سيقول أطفالكم نفس الشيء؟".

وكتبت في تعليق مرفق على الفيديو بما معناه: "كيف يمكنني الاستسلام عندما تكونوا كل شيء بالنسبة لي؟".