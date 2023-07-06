فيديو طريف يجمع حسن الرداد بـ زوجته ايمي سمير غانم

شارك الفنان المصري حسن الرداد على حسابه عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، يجسدان فيها أحد المشاهد الطريفة من فيلم "بوشكاش".

وفي التفاصيل، تظهر إيمي جالسة إلى جانب زوجها مرتديةً نظارات شمسية، فيما انهمكت بتناول الكرواسون، وزامن الرداد شفتيه مع صوت المشهد الأصلي الذي أداه الفنان محمد سعد، الذي قال: "عايز أشوف عينيكي"، لترد عليه: "بلاش"، ليتابع كلامه: "عشان خاطري، أشيل ولا حتعضي؟"، لتقوم إيمي بالضحك وإمساك وجهه بطريقة فكاهية.

وبعد إزالة النظارة، ظهرت عينا إيمي صغيرتين للغاية وقريبتين من بعضهما البعض نظرًا لاستخدامها أحد الفلاتر المضحكة، ليتابع الرداد المشهد، قائلًا: "طيب ومخبياهم ليه؟".

وتفاعل الجمهور بشكل ملفت مع الفيديو.