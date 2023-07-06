مادلين طبر تتعرض لعضة أسد وتروي تفاصيل ما حصل: كان أكل إيدي

تعرضت الفنانة اللبنانية مادلين طبر لعضة أسد، خلال استضافته مع مدرب الأسود محمد الحلو في برنامجها التلفزيوني "قعدة مع مادلين" المذاع على قناة "الحدث".



وفي التفاصيل، خلال اللقاء قررت مادلين طبر أن تجلس على الأرض، من أجل احتضان الأسد، وأثناء ذلك شعرت مادلين بألم شديد ، فقالت للمدرب محمد الحلو : "إلحق بيعضني"، فتدخل حينها مدربه محمد الحلو وتراجعت مادلين إلى كرسيها، وتحاملت على الألم، وكأنه لم يحدث شيء، واستطردت في أسئلتها للضيف ولم يتم قطع اللقاء، بل أكملت الحلقة بكل الفقرات المتبقية.

وبعد ذلك، توجهت مادلين إلى أحد المراكز الطبية لتلقي اللقاح اللازم، حيث وثقت لحظة تلقيها المصل، من خلال نشر مجموعة صور لها على حسابها الرسمي عبر "فيسبوك"، أظهرت آثاراً لأنياب الأسد على ذراعها قبل تلقيها للقاح المناسب.

وارفقت مادلين طبر الصور بالتعليق التالي: "عضني الأسد روماريو، وأنا بحضنه وبدلعه بقلب جامد، فأنا امرأة لا تخاف وقد فعلت ذلك سابقًا، لكن روماريو من حبه للحضن عمل كدة لأن المدرب محمد الحلو قال لي أبدًا لم يحضنه إنسان بالشكل ده، وأن عضته علشان بيناغشني، وإلا كان أكل إيدي".

وأضافت: "لكن طبعًا هروح لمركز المصل واللقاح لأخذ الحقنة الأولى "تيتانوس"، لأن الخرمين مكان النابين في دراعي الشمال ازرق، وورم.. يا ترى العين كده انفلقت ولا لسه؟.. يا ساتر".