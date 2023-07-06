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فن

شاكيرا توجه رسالة مبطنة لـ بيكيه

2023-07-06 | 07:59
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شاكيرا توجه رسالة مبطنة لـ بيكيه
شاكيرا توجه رسالة مبطنة لـ بيكيه

تصدر اسم النجمة الكولومبية من أصل لبناني، شاكيرا، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا، بعد اطلالتها الغريبة التي اعتبرها البعض انها بمثابة رسالة مبطنة لـ جيرارد بيكيه مفادها: "لا".

وفي التفاصيل، حضرت شاكيرا عرض أزياء "فيكتور آند رولف" لخريف وشتاء 2023-2024، بفستان باللون الأبيض مع معطف أبيض جليدي كُتب عليه كلمة NO عملاقة ثلاثية الأبعاد، من مجموعة Viktor & Rolf لخريف 2008، وسرعان ما تحولت الإطلالة إلى ترند على السوشيال ميديا واستحوذت على اهتمام رواد الانترنت بشكل كبير.
وقد اعتبر عدد من المتابعين أن شاكيرا تحاول إرسال رسالة غير معلنة إلى صديقها السابق، جيرارد بيكيه، حيث قال البعض إن الأخير يحاول سراً العودة إلى والدة طفليه بعد خيانته لها، لكن ردها كان "لا" في العلن.

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شاكيرا

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