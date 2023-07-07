كورتني كارداشيان تهاجم شقيقتها كيم.. هكذا وصفتها

ومن الجدير ذكره أن كيم، 42 عاما، كانت متوجسة من بداية الموسم الحالي لبرنامج تلفزيون الواقع الخاص بالعائلة، من ردة فعل شقيقتها، كورتني، 44 عاما، إزاء توقيعها عقد كمدير ابداعي لأحد عروض علامة دولتشي آند غابانا في ميلانو، بعدما تولت العلامة الإيطالية الشهيرة مسؤولية اطلالة كورتني وزوجها، ترافيس باركر، في حفل زفافهما الذي أقيم العام الماضي.

وبحسب ما افادت معلومات تم تسريبها من الحلقة الجديدة للبرنامج، فإن كورتني قد دخلت في مواجهة صريحة ومباشرة مع شقيقتها، كيم، بخصوص التوتر والخلاف المحتدم بينهما طوال هذا الموسم.