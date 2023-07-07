سلاف فواخرجي تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

وفي التفاصيل، نشرت سلاف على حسابها الرسمي عبر "انستغرام" صورة تجمعها بوالدتها، وعلقت قائلة: "منذ خمس سنوات، أفلتت أمي يدي، مرة واحدة، غامت الدنيا في عيني، تهت عن بيتي ، وبتُّ بلا عنوان، ومفتاحي الذي علقته لي بحبل كالطوق، وأنا صغيرة حتى لا أضيعه، ضاع مني… وأنا كبيرة".وتابعت أنها منذ رحيل والدتها وهي تلملم نفسها وتصطنع القوة من أجل من حولها، مبدية شعورها بالتعب من كذبها وقوتها المزيفة، إضافة إلى يُتمها.واختتمت الفنانة السورية سلاف فواخرجي منشورها موجهة رسالة لوالدتها: "فمن له أمٌ مثلك … يا ابتسامتي.. يتمه ليس كأيّ يتم، لأنك أمٌ … ليست كأيّ أم.. ويُتمي بعدك … لا ينتهي".وكانت قد فقدت سلاف فواخرجي والدتها الكاتبة ابتسام أديب في عام .2018