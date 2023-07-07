حارس لاعب كرة سلة شهير يصفع بريتني سبيرز على وجهها وهي تطالب باعتذار علني

واكدت سبيرز في منشور على حسابها عبر "إنستغرام"، ان الحادث كان "تجربة مؤلمة" لم تكن مستعدة لها، إذ إنها تواجدت في ذات المطعم الذي تواجد به، لذا قررت الاقتراب منه امن أجل تهنئته على نجاحه، ونظرًا لأن الصوت كان مرتفعًا، قامت بالربت على كتفه لجذب انتباهه.وزعمت سبيرز أن أحد حراس الأمن الذي يحمي ويمبانياما ضربها على وجهها بظهر يده، ما تسبب في سقوط نظارتها وكادت هي تسقط أرضًا.وأكَّدت تفهمها لما يعنيه أن يكون المرء "محاطًا بالناس طوال الوقت"، لكنها ترفض اللجوء للعنف بالمطلق، إذ إنها في تلك الليلة كان يحيطها أكثر من 20 معجب لكنها لم تقدم على ضربهم.وأشارت إلى أنها قررت رواية قصتها عن تفاصيل الحادثة، بعد تطرق لاعب كرة السلة للموضوع من منظوره الشخصي، حيث قال إن شخصًا ما كان يناديه بصوت عالٍ "سيدي" مرارًا وتكرارًا، لكنه لم يستطع التوقف، ثم بشكل مفاجئ أمسكه من الخلف ليس من كتفه، وأضاف: "لم أر ما حدث لأنني كنت أسير بشكل مستقيم ولم أتوقف. أمسك بي هذا الشخص من الخلف وليس على كتفي، لقد أمسكت بي من الخلف"، مؤكدا أن حارسه الشخصي دفعها بعيدًا فقط، لكنه لا يعلم مدى قوة الحركة، حيث لم يلتفت للوراء واستمر بالسير للاستمتاع بعشاء لطيف.