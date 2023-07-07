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فن

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

2023-07-07 | 08:17
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وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض
وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة العراقية أمل عباس عن عمر ناهز الـ 63عامًا، اليوم الجمعة ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وفي التفاصيل، نشر الصحفي نايف الشمري، على حسابه عبر "إنستغرام" مقطع فيديو يعلن فيه عن وفاة الفنانة أمل، لافتًا إلى أن نجلها محمد أوصل له المعلومات.

وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل قليل الفنانة أمل عباس، بلغني ولدها محمد قبل شوي.. الله يرحمها ويغمد روحها الجنة".

وتابع أنها نقلت إلى المستشفى قبل عدة أيام وعانت من غيبوبة، قائلًا: "الفنانة أمل العباس كانت قبل أيام دشت مستشفى مبارك ودخلت في غيبوبة وعانت من تسمم في الكبد وتوفت موت سريري قبل 4 أو 5 أيام كانت وفاة كلينيكية، وقبل قليل أعلن الدكتور وفاتها رسميًا".

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

فن و منوعات

فن

أمل عباس

فنانة عراقية

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