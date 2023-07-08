نور عمرو دياب تحتفل بميلاد والدتها شيرين رضا.. وجهت رسالة مؤثرة

وفي التفاصيل، شاركتنور عبر خاصية القصص القصيرة، صورة تجمعها بوالدتها في طفولتها، أرفقتها بتعليق باللغة الإنكليزية جاء فيه:"عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة".

كما أعربت عن امتنانها الكبير لها ولدعمها وتشجيعها، ووصفتها بأنها أفضل أم في هذا العالم، مضيفة: "أنت إلى حد كبير أفضل أم يمكن لأي شخص أن يتمناها.. قدمتي لي الكثير من الدعم والمساعدة لأصبح ما أنا عليه الآن أنت تستحقين كل ماهو جيد في هذا العالم".