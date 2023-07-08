نور عمرو دياب تحتفل بميلاد والدتها شيرين رضا.. وجهت رسالة مؤثرة
احتفلت ابنة الفنانة المصري عمرو دياب نور، بعيد ميلاد والدتها الفنانة المصرية شيرين رضا مع متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام"، وحرصت على توجيه رسالة لها بهذه المناسبة السعيدة.
وفي التفاصيل، شاركتنور عبر خاصية القصص القصيرة، صورة تجمعها بوالدتها في طفولتها، أرفقتها بتعليق باللغة الإنكليزية جاء فيه:"عيد ميلاد سعيد لأمي الجميلة".
كما أعربت عن امتنانها الكبير لها ولدعمها وتشجيعها، ووصفتها بأنها أفضل أم في هذا العالم، مضيفة: "أنت إلى حد كبير أفضل أم يمكن لأي شخص أن يتمناها.. قدمتي لي الكثير من الدعم والمساعدة لأصبح ما أنا عليه الآن أنت تستحقين كل ماهو جيد في هذا العالم".