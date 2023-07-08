بالفيديو- محمد صلاح يرقص مع أحمد سعد على "اليوم الحلو ده" والجمهور يتفاعل

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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن صمتها وردت لأول مرة على الاتهامات التي تلاحقها بتقليد عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغز صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو.
احتفلت ابنة الفنانة المصري عمرو دياب نور، بعيد ميلاد والدتها الفنانة المصرية شيرين رضا مع متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام"، وحرصت على توجيه رسالة لها بهذه المناسبة السعيدة.
توفيت الفنانة العراقية أمل عباس عن عمر ناهز الـ 63عامًا، اليوم الجمعة ، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.