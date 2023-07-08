فيديو مؤثر لـ والدة نادين الراسي مع اقتراب ذكرى وفاة ابنها جورج الراسي والجمهور: الحزن بيكسر

وظهرت نادين في الفيديو، وهي جالسة على الاريكة في حين جلست والدتها في احضانها، وتصرّفت كطفلة صغيرة.

وفي الفيديو نفسه، ظهرت نادين وسط والديها في السيارة وبدت وهي تضحك برفقتهما.

وارفقت نادين على الفيديو بتعليق مؤثر جاء فيه: "حب أهلك. حافظ على ذكريات حلوة برفقتن. الحياة قصيرة".

من جهتهم، أثنى المتابعون على العلاقة المتينة التي تربط نادين بوالديها، ولاحظوا ان والدة نادين تبدو متعبة وقد خسرت الكثير من الوزن بعد وفاة ابنها جورج، متمنيين لها الصبر والصحة.

وجاء في بعض التعليقات: "باين عليها تعب من موت ابنها" و "من وجهها باين عليها تعب الفراق الله يصبرها" و "يالله شقد الحزن بيكسر الانسان كتير ضعفانة الام بعد وفاة جورج ".