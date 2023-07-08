روان بن حسين ضيفة حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

وفي الحلقة، تكشف روان الكثير من الاسرار عن حياتها الشخصية والمهنية، بالاضافة الى مسيرتها الفنية.

كما تتحدث لاول مرة عن تفاصيل معاناتها بسبب طليقها وعلاقتها بابنتها وبالدين، وتكشف عن حجم ثروتها الخيالية.

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