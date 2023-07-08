روان بن حسين ضيفة حلقة الليلة من "كتاب الشهرة"

وفي الحلقة، تكشف روان الكثير من الاسرار عن حياتها الشخصية والمهنية، بالاضافة الى مسيرتها الفنية.
كما تتحدث لاول مرة عن تفاصيل معاناتها بسبب طليقها وعلاقتها بابنتها وبالدين، وتكشف عن حجم ثروتها الخيالية.
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تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صعود حفيدتاه الى خشبة المسرح للغناء معه اثناء احيائه حفله الاخير في المغرب.
أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلا غنائيا في المغرب، غنت خلاله على مدار ساعتين باقة متنوعة من اشهر اعمالها الفنية، الا ان ما حصل على المسرح استوقف الجمهور.
أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل بين الجمهور في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.