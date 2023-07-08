اليسا تُهنئ هيفاء وهبي بعد طرح أغنيتها.. هذا ما قالته

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا زميلتها الفنانة هيفاء وهبي بعد طرح الأخيرة أغنية "مابضعفش" عبر موقع يوتيوب.

وفي التفاصيل، عبرت إليسا عن سعادتها بالأغنية قائلة: "الجمال، السحر، رائع، مبروك حبي".

وعلى صعيد آخر، أعربت إليسا عن سعادتها بعد أن أصبحت أول فنانة عربية تصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خلال مسيرتها الموسيقية.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر "تويتر": "فخر وتكريم وتواضع لكوني أول فنان عربي يصل إلى 4.5 مليار مشاهدة على يوتيوب في مسيرتي الموسيقية".