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فن

ريم السعيدي زوجة وسام بريدي تستذكر يوم زفافها بلقطات رومانسية لأول مرة

2023-07-08 | 08:25
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ريم السعيدي زوجة وسام بريدي تستذكر يوم زفافها بلقطات رومانسية لأول مرة
ريم السعيدي زوجة وسام بريدي تستذكر يوم زفافها بلقطات رومانسية لأول مرة

احتفلت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بذكرى زواجها السادسة من الاعلامي اللبناني وسام بريدي، مشيرة إلى أن كمية الحب بينهما تجعلهما يتجاوزان جميع تقلبات علاقتهما.

وفي التفاصيل، نشرت ريم على حسابها الرسمي عبر "إنستغرام" مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها وسام خلال حفل زفافهما، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حبها العميق له، كاشفة للجمهور عن طريقة تعاملهما مع المشكلات التي تمر بها علاقتهما، ومدى إيمانها به.
وكتبت ريم السعيدي: "8/7/2017، اليوم الذي حُفر في قلبي وتاريخي وحياتي، الأمر لا يتعلق بالحب فقط، إنه شيء أقوى وأكبر بكثير، إنه ليس سحرا؛ لأن السحر ليس حقيقة، وما بيننا هو الواقع نفسه، اللي بيني وبينك خارج الدنيا".
وقالت إن علاقتهما تمر بالعديد من المشكلات والتقلبات لكنهما يتعاملان مع بعضهما بنضج وحب واحترام؛ لأنهما على معرفة بأن الذي يجمعهما أقوى من ذلك.
واختتمت السعيدي منشورها، مبيّنة قوة إيمانها وبريدي ببعضهما: "نحن نؤمن ببعضنا البعض، نحن نؤمن بحبنا، نحن نؤمن باتحادنا، عائلتنا، ونعم نحن نؤمن بالله الذي بارك لنا كزوجين، ما يجمعه الله بالحب لا يفرقه إنسان، أحبك وسام".
 
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وسام بريدي

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