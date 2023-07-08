ميريام فارس تثير الجدل في أحدث ظهور لها

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)
تصدر الفنان العراقي كاظم الساهر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد صعود حفيدتاه الى خشبة المسرح للغناء معه اثناء احيائه حفله الاخير في المغرب.
أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلا غنائيا في المغرب، غنت خلاله على مدار ساعتين باقة متنوعة من اشهر اعمالها الفنية، الا ان ما حصل على المسرح استوقف الجمهور.
احتفلت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بذكرى زواجها السادسة من الاعلامي اللبناني وسام بريدي، مشيرة إلى أن كمية الحب بينهما تجعلهما يتجاوزان جميع تقلبات علاقتهما.