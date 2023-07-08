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فن

ميريام فارس تثير الجدل في أحدث ظهور لها

2023-07-08 | 08:49
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ميريام فارس تثير الجدل في أحدث ظهور لها
ميريام فارس تثير الجدل في أحدث ظهور لها

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل بين الجمهور في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشرت ميريام، صوراً لها على حسابها عبر “انستغرام”، ظهرت فيها بمايوه أخضروهي تستمتع بعطلتها الصيفيّة على البحر.
ولاحظ المتابعون أن ميريام فارس قد ألغت خاصيّة التعليقات على منشورها الأخير عبر انستغرام.
 
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