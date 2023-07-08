حفيدتا كاظم الساهر تفاجآنه على المسرح وردة فعله مؤثرة

وفي التفاصيل اقتحمت كل من سنا وآية حفيدتي الفنان العراقي خشبة المسرح في ظهور نادر لهما ليقوم باستقبالهما بطريقة ملفتة وشاركاه الغناء وسط تصفيق حار من الحضور.

ففي مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر كاظم الساهر سعيدا جدا باستقبال حفيدتاه على المسرح، وطلب من المنظمين احظار ميكروفون اضافي لتشاركه الصغيرتان اغنية "عيد العشاق".

وقدم كاظم خلال الحفل باقة من اغانيه الجميلة والمميزة التي رقص على انغامها الجمهور وردد كلماتها التي حفظها عن ظهر قلب.

القيصر @KadimAlSahirORG وحفيداته سنا وآيه 🤍🤍 #كاظم_الساهر_في_المغرب pic.twitter.com/fCOgPURssF