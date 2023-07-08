روان بن حسين تكشف حجم ثروتها الخيالي الذي تخطى الـ ٣ مليون دولار وتؤكد: اسرق نجاح نانسي عجرم
كشفت النجمة الكويتية روان بن حسين الكثير عن حياتها الشخصية ومشوارها الفني خلال حلولها ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين أسبوعيا على شاشة الجديد.
اعلنت روان خلال حديثها وبكل ثقة أنها "نجمة الخليج الاولى" وردت على الكثير من الاتهامات.
كما كشفت في الحلقة عن حجم ثروتها الخيالية واعترفت بإعجابها بزوج رحمة رياض، وهذا ما قالته عن قبولها بوجود مواضيع معينة في المنهج التعليمي.
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