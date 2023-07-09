أول تصريح لـ حورية فرغلي بعد استئصال الرحم.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، قالت حورية في أحدث تصريح لها إنها كانت تتأمل أن تلتقي بالشخص المناسب الذي تبحث عنه للزواج منه وبناء عائلة فيما بعد، لكن حلمها انتهى بعد العملية الجراحية الجديدة، معلقة: "يمكن ربنا شايل لي الأفضل".

وتابعت الفنانة المصرية أنها تعتبر نفسها أمًّا لكل بنت وولد في مصر، موجهة الشكر والتقدير للجمهور وكذلك لوالديها على وقوفهم إلى جانبها، ودعواتهم لها.

وأكدت الفنانة المصرية حورية فرغلي في تصريحات محلية لصحيفة "القاهرة 24" أنها تشعر بألم مكان الجرح لكنها تخلّصت في الوقت ذاته من الأورام الخبيثة وفق تعبيرها قائلة: "بطني لسه مفتوح وبوجعني، والحمد لله حاولت كتير وعملت عمليات كتير وشيلت أورام كتير وبترجع تاني والدكتور قال مش هينفع كده".