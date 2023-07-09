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فن

إيمان العاصي تتحدث عن تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها

2023-07-09 | 03:08
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إيمان العاصي تتحدث عن تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها
إيمان العاصي تتحدث عن تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها

اعلنت الفنانة المصرية إيمان العاصي، عن تعرضها للتحرش الجنسي في طفولتها، من قبل رجل كبير في السن، معربة عن تأثرها واستيائها من تلك المرحلة.

وفي التفاصيل، روت إيمان خلال لقاء صحفي، تفاصيل تلك الحادثة مبينة أن والدتها كانت تُقيم بعض التصليحات في المنزل، لذلك كان يتردد إليهم الرجل "المتحرش" الذي يعمل بشكل مستمر، ويتقرب منها رغم صغر سنها.
وقالت الفنانة المصرية إنها بدورها كانت تثق بهذا الرجل، ولا تعتبره شخصا غريبا، بسبب سكنه بجانب منزلهما، وعمله عند معظم الأشخاص الذين تعرفهم.
وتابعت مستذكرة تفاصيل حادثة التحرش: "النور قطع وماما راحت تشوف النور وهو اتحرش بيا، كان نفسي اللحظات دي تعدي بسرعة وماما تيجي جالي احساس كأن جلدي بيقع ومش قادرة استحمل".
وأكدت الفنانة المصرية إيمان العاصي أن المتحرش يستحق عقوبة قاسية: "العقاب المناسب لأي متحرش يتم اغتصابه".
 
إيمان العاصي تتحدث عن تفاصيل تعرضها للتحرش في طفولتها

فن و منوعات

فن

إيمان العاصي

تحــرش جنسي

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