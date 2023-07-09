سيرين عبد النور تعايد فريد رحمة بذكرى زواجهما.. ما قالته مؤثر
احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد زواجها الـ16، ونشرت على حسابها عبر "تويتر"، صورة تجمعها بزوجها فريد رحمة، من حفل زفافهما، الذي أقيم في تموز عام 2007.
وعلقت سيرين على الصورة بالقول: "من ١٦ سنة مثل هل وقت قلنا نعم للعمر كله #بحبك 8/7/2007 الساعة 7".
كذلك، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة تجمعها بزوجها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام، وعلّقت عليها قائلة: "ذكرى زواج سعيدة حبيبي، أشكر الله أن أرسلك إلى حياتي. أحبك".