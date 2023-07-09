سيرين عبد النور تعايد فريد رحمة بذكرى زواجهما.. ما قالته مؤثر

طوني نمر لـ"الجديد": نحن على خط زلازل البحر الميّت وشهدنا زلازل قوية على مر التاريخ والضغط الذي حصل في تركيا "ما بنط لعنا" بل من الممكن ان يتأثر فالق قريب من الفالق التركي والهزات وما يحصل في لبنان لا يسمى هزات ارتدادية بل على فالق آخر