View this post on Instagram
A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg)
A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg)
تصدر فيديو الترند على وسائل التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية دانييلا رحمة.
فُجع الفنان المصري مصطفى قمر، بوفاة عمته "عواطف محمد حسن قمر"، التي وصفها بـ"أمه الثانية"، وذلك عقب أيام على وفاة زميله الفنان علاء عبد الخالق.
أعرب الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بالحفل الغنائي الذي أحياه في لبنان نهار السبت الفائت، لافتاً إلى أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها من اللحظات التي يصعب عليه نسيانها.