حمادة هلال يفاجئ الجمهور بـ"لوك" جديد.. هكذا ظهر

شوّق الفنان المصري حمادة هلال الجمهور للمشاركة في عمل فني جديدة لم يكشف عن تفاصيله، لكنه أكد بأنه ليس له علاقة بمسلسل "المداح 3 – أسطورة العشق" الذي عرض في دراما رمضان 2023.