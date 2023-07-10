حمل فاليري ابو شقرا يتصدر حديث المتابعين.. هذا هو جنس الجنــين

وفي التفاصيل، فاجأت فاليري ابو شقرا متابعيها على صفحتها الرسمية عبر "انستغرام" باطلالة انيقة موقّعة من مجموعة ديور الراقية، أظهرتها على طبيعتها، مرتدية ثوبًا طويلاً مطبّعًا باشكال هندسية متداخل الألوان، غطّى جسدها، زينته بحقيبة يد سوداء من تصميم ديور ايضًا.

وبحسب ما أفاد “one tv” على حسابه الرسمي عبر "انستغرام" ، بأن الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا تنتظر مولودا جديدا، وقد حدد جنسه "صبي".