حمل فاليري ابو شقرا يتصدر حديث المتابعين.. هذا هو جنس الجنــين

وفي التفاصيل، فاجأت فاليري ابو شقرا متابعيها على صفحتها الرسمية عبر "انستغرام" باطلالة انيقة موقّعة من مجموعة ديور الراقية، أظهرتها على طبيعتها، مرتدية ثوبًا طويلاً مطبّعًا باشكال هندسية متداخل الألوان، غطّى جسدها، زينته بحقيبة يد سوداء من تصميم ديور ايضًا.
وبحسب ما أفاد “one tv” على حسابه الرسمي عبر "انستغرام" ، بأن الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا تنتظر مولودا جديدا، وقد حدد جنسه "صبي".
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A post shared by Valerie Abou Chacra (@valerieabouchacra)
A post shared by Valerie Abou Chacra (@valerieabouchacra)
تصدر فيديو الترند على وسائل التواصل الاجتماعي للفنانة اللبنانية دانييلا رحمة.
فُجع الفنان المصري مصطفى قمر، بوفاة عمته "عواطف محمد حسن قمر"، التي وصفها بـ"أمه الثانية"، وذلك عقب أيام على وفاة زميله الفنان علاء عبد الخالق.
أعرب الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بالحفل الغنائي الذي أحياه في لبنان نهار السبت الفائت، لافتاً إلى أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها من اللحظات التي يصعب عليه نسيانها.