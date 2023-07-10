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فن

قصي خولي يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيده والاخير يلفت الانظار بجماله

2023-07-10 | 05:23
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قصي خولي يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيده والاخير يلفت الانظار بجماله
قصي خولي يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيده والاخير يلفت الانظار بجماله

احتفل الممثل السوري قصي خولي، بعيد ميلاد نجله العميد فارس، حيث أتم عامه الخامس، موجها له كلمات مؤثرة نابعة من القلب، ومؤكدا له انه سيبقى سنده والى جانبه مدى الحياة.

وفي التفاصيل، نشر قصي على حسابه عبر انستغرام، صورة تظهر لقطة شاشة لمكالمة فيديو أجراها معه ابنه العميد، حيث كشف عن ملامح وجهه بشكل واضح لاول مرة.
هذا وأرفق قصي خولي الصورة بتعليق مؤثر عبّر فيه عن حبه الكبير وفرحه بابنه، متمنيا له دوام الصحة والسعادة والحب، اذ قال:" صاروا خمس سنين يا صغيري، ان شاء الله العمر كله بصحة وآمان وحب"، مضيفاً: "بشكر ربي على وجودك بحياتي بحمد ربي على الحب والحنية والشطارة اللي الله من عليك فيهم".
هذا وقد قطع قصي خولي عهداً على نفسه بأن يدعم ابنه ويكون إلى جانبه طوال حياته، اذ كتب: "أنا رح كون معك وجنبك وسندك والك طول عمري، وادعمك باي قرار في مصلحتك وسعادتك لآخر يوم بحياتي"، خاتما كلامه بالقول: "بتمنالك عيد سعيد ويوم كلو فرح وحب متل قلبك الابيض يا ابني ويا صغيري".
الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ قصي وابنه، واثنوا على العلاقة المميزة التي تربطهما، كما تمنوا لـ العميد فارس عاما سعيدا وحياة مليئة بالسعادة والصحة والنجاح.
 
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قصي خولي

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