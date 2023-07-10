غادة عادل تحسم حقيقة عودتها لطليقها بعد قضائهما الإجازة سويا

وفي التفاصيل، كانت قد شاركت غادة صورة عبر حسابها على “انستغرام”، صورة توثق تواجدهما في اليونان، وقضائهما الإجازة الصيفية في جزيرة ميكونوس اليونانية رفقة أبنائها، ليتبين تواجد الهواري بالإضافة إلى الإعلامية إنجي علي.وظهرت عادل في الصورة المتداولة، وهي جالسة على طاولة الإفطار إلى جانب ابنها وصديقتها إنجي علي، والهواري، الذي بدا سعيداً.وبعد حالة الجدل التي أحدثتها والتساؤلات المتكررة حول ما إذا عادا لبعضهما البعض واستأنفا علاقتهما الزوجية، قررت الفنانة حذف المنشور بأكمله، ومشاركة صورة واحدة لها عبر خاصية القصص القصيرة.