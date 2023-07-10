فيفي عبده تتعرض لازمة صحية وتعلق: ربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني

وفي التفاصيل، نشرت فيفي عبده على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء تلقيها العلاج من أحد الأطباء الذي جاء إلى منزلها، اذ قالت: "مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، عايزة أقول لكم كل خروجة بمشكلة بالنسبالي"، مشيرة الى تعرضها لهبوط في الضغظ، ما تطلب إجراء بعض التحاليل.وتابعت: "إدعولي ربنا يؤذي المؤذي وربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني أو يعمل حاجة تعرقل حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يضرني، عليك خلاص الحق يا رب".وفي وقت سابق، كشفت فيفي عبده أن معاناتها الدائمة سببها السحر، خصوصا بعد خضوعها لعملية جراحية مفاجئة، إذ قالت: "فجأة لقيت الغضروف قفل على العصب، وابتدت رجلي تتقل ومش قادرة أمشي، ربنا يتم شفائي لإن الصحة تاج، ومال الدنيا من غير صحة ولا حاجة".