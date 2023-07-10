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فن

والدة نجمة عالمية تتعرض للسطو في منزلها

2023-07-10 | 06:21
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والدة نجمة عالمية تتعرض للسطو في منزلها
والدة نجمة عالمية تتعرض للسطو في منزلها

تعرضت والدة النجمة العالمية بيونسيه، للسرقة على يد مجموعة من اللصوص، بعد اقتحامهم منزلها الواقع في لوس أنجلوس، وسطوهم على بعض الممتلكات التي شملت نقود ومجوهرات.


وفي التفاصيل، أفاد موقع "تي إم زد" عن مصادر مقربة من أسرة بيونسيه قولها إن والدتها وتدعى تينا نولز، 69 عاما، وهي رائدة أعمال، قد تعرضت للسطو، وأن اللصوص سرقوا من منزلها خزنة كانت تحتوي على مجوهرات ومبالغ نقدية تقدر قيمتها بمليون دولار أميركي.
وأشارت تلك المصادر في السياق ذاته إلى أن تينا كانت خارج المدينة وقت تعرض المنزل للسرقة، وأنها لم تعلم بالواقعة إلا صباح يوم الأربعاء الماضي.
ولم يتضح إلى الآن الطريقة التي نجح من خلالها اللصوص في دخول المنزل والسطو على الخزنة التي تحتوي على المسروقات.
وأضاف الموقع أن جهات إنفاذ القانون تباشر التحقيق في الواقعة بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان والتحدث إلى الجيران المحتمل أن يكون لديهم بعض المعلومات التي تساعد في مجرى التحقيقات.
 
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بيونسيه

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