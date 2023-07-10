تامر حسني يعلق على حفله الأخير في لبنان

أعرب الفنان المصري تامر حسني عن سعادته بالحفل الغنائي الذي أحياه في لبنان نهار السبت الفائت، لافتاً إلى أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها من اللحظات التي يصعب عليه نسيانها.

وفي التفاصيل، شارك تامر متابعيه مجموعة صور عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" وكتب قائلاً: "حفل لبنان حقًا حفل للتاريخ، استقبال وذوق وطاقه حب وحماس مش طبيعية، استقبالكم وتصفيقكم قبل غنائي كل هذا الوقت لحظه مش هنساها تم تسجيلها في حياتي من أهم اللحظات اللي حسيت بيها بكرم ربنا في مشوار حياتي بشكل عام حسيت بالحب والانتصار من فرحتي حسيت مش قادر أقف مش قادر أغني، مش عارف أتكلم، مش لاقي كلام يوصف محبتي ليكم ويعبر عن الفرحة اللي دخلتوها قلبي".

وأضاف الفنان المصري تامر حسني: "شعب لبنان الغالي الحبيب من كل قلبي شكرًا لمحبتكم الصادقة، شكرًا لكل من أشرف على هذا الحفل الأسطوري، شكرًا صحافة واعلام لبنان، شكرًاللسيد حسين كسيرة على مجهوده الخرافي، يا حسين أنت عملت حدث مشرف أنا فخور بيه جدًا، شكرا ياسر حريري المبدع المخلص، شكراً العبقري أحمد عصام ورجال الأمن اللبناني الغالي اللي تعبوا جداً لإنجاح هذا الحفل التاريخي، شكراً كل فريق عملي المجتهد اللي مش بينام لحظه عشان نطلع كلنا بالشكل ده شكراً الجاليات العربية العظيمة اللي حضرت شكراً الجالية المصرية الحبيبة اللي نورتني، شكرا لبنان العظيم وشعب لبنان الحبيب".