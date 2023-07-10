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فن

مصطفى قمر يخسر أعز الناس: رحلت أمي الثانية

2023-07-10 | 08:07
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مصطفى قمر يخسر أعز الناس: رحلت أمي الثانية
مصطفى قمر يخسر أعز الناس: رحلت أمي الثانية

فُجع الفنان المصري مصطفى قمر، بوفاة عمته "عواطف محمد حسن قمر"، التي وصفها بـ"أمه الثانية"، وذلك عقب أيام على وفاة زميله الفنان علاء عبد الخالق.

ونشر مصطفى قمر على حسابه عبر انستغرام، صورة سوداء علامة على حداده وحزنه على رحيل عمته، ارفقها بالتعليق التالي: "البقاء لله.. انّا لله وانّا اليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله عمتي الغالية السيدة الفاضلة امي الثانية عواطف محمد حسن قمر، ربنا يجعل مأواها الجنة.. ادعوا لها بالرحمة والعفو والمغفرة".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الخبر، معبرين عن حزنهم الشديد ومتمنين لـ مصطفى وعائلته ان يلهمهم الله الصبر والسلوان.
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مصطفى قمر يخسر أعز الناس: رحلت أمي الثانية

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