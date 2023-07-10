بالفيديو- رقصة دانييلا رحمة العفوية تتصدر والجمهور يتفاعل

وفي التفاصيل، نشرت دانييلا على حسابها الرسمي عبر "انستغرام" مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة عفوية وهي تتناول الباستا، وأرفت الفيديو بتعليق باللغة الانكليزية بما معناه: " الفتيات تريد المعكرونة”.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملفت مع الفيديو.
افتتحت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون ممثلةً وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار معرض مجوهرات بيروت 2023 في فندق الفينيسيا، وتوقفت عند Diam Jewellery الإسم العريق في عالم الألماس والأحجار الكريمة، لصاحبه السيد إبراهيم نصّور.
فاجأ الفنان المصري تامر حسني، عدد كبير من الاشخاص الذين كانوا متواجدين في احد دور السينما في بيروت لمشاهدة فيلمه الجديد "تاج" والذي بدأ عرضه مؤخرا، حيث دخل بطريقة غير متوقعة الى صالة العرض ليعلو التصفيق من قبل الحضور تعبيرا عن حبهم لـ تامر.
صدر عن مكتب الفنان اللبناني زياد برجي البيان التالي: "أبلغنا المحامي جان قيقانو، أن محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي، بأداء ونشر أغنية "وبطير"، بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة في المتن، الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقا".