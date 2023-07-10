صدور حكم الاستئناف في قضية زياد برجي واليسا.. اليكم التفاصيل

هذا وكانت اليسا اعلنت في وقت سابق فوزها بنزاعها القانوني مع زياد برجي، في قضية خلافهما على أغنية "أنا وبس"، بعد أن حسم قاضي الأمور المستعجلة ملكيتها لصالح اليسا.وغرّدت حينها إليسا على حسابها عبر "تويتر" قائلة: "بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، "أنا وبس إلي وبس".. كُلّ الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي آمن بقضيتي وبحّقي وتحدّى الباطل وردّلي حقّي، ما بصحّ إلاّ الصحيح".وردا على كلام اليسا يومها، صدر عن مكتب زياد برجي البيان التالي: "لا شك أن قرار العجلة الذي وصلنا اليوم كان مفاجئًا لنا بما أننا لم نتبلغ عن وجود أي دعوى في هذا الموضوع ولم يتم الإستماع الينا أو بيان دفاعنا وبالنتيجة إن جميع القرارات التي تصدر بهذه الطريقة هي قرارات موقتة والعبرة في الخواتيم".