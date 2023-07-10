تامر حسني يفاجئ روّاد السينما في بيروت خلال عرض فيلمه الجديد
فاجأ الفنان المصري تامر حسني، عدد كبير من الاشخاص الذين كانوا متواجدين في احد دور السينما في بيروت لمشاهدة فيلمه الجديد "تاج" والذي بدأ عرضه مؤخرا، حيث دخل بطريقة غير متوقعة الى صالة العرض ليعلو التصفيق من قبل الحضور تعبيرا عن حبهم لـ تامر.
وفي التفاصيل، نشر تامر حسني على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو يظهر لحظة دخوله الى صالة السينما، حيث ارفق الفيديو بالتعليق التالي: "زيارة مفاجئة لسينما لبنان لفيلم تاج.. مع حبايب قلبي الجمهور اللبناني الحبيب.. بجد فرحان اوي من ردود افعالكم على الفيلم ومن حسن وكرم استقبالكم لي"، خاتما كلامه بالقول: "كل الحب والتقدير لكم.. شكراً شكراً من كل قلبي".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم لـ تامر وتمنوا لو كانوا متواجدين في السينما في تلك اللحظة ليلتقوا فنانهم المفضل.