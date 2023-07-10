تامر حسني يفاجئ روّاد السينما في بيروت خلال عرض فيلمه الجديد

فاجأ الفنان المصري تامر حسني، عدد كبير من الاشخاص الذين كانوا متواجدين في احد دور السينما في بيروت لمشاهدة فيلمه الجديد "تاج" والذي بدأ عرضه مؤخرا، حيث دخل بطريقة غير متوقعة الى صالة العرض ليعلو التصفيق من قبل الحضور تعبيرا عن حبهم لـ تامر.

