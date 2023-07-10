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فن

​ بعد ياسمين صبري ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تتزيّن بجوهرة نادرة

2023-07-10 | 10:09
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​ بعد ياسمين صبري ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تتزيّن بجوهرة نادرة
​ بعد ياسمين صبري ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تتزيّن بجوهرة نادرة


افتتحت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون ممثلةً وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار معرض مجوهرات بيروت 2023 في فندق الفينيسيا، وتوقفت عند Diam Jewellery الإسم العريق في عالم الألماس والأحجار الكريمة، لصاحبه السيد إبراهيم نصّور.

وأهدى نصور ملكة جمال لبنان عقداً فيه جوهرة نادرة من نوع Greyish Blue Spinel  التي تعدّ من أندر الأحجار في العالم، ولا تُستخدم كثيراً، وتحديداً الزرقاء منها، نظراً لقلّتها.
وجوهرة الـ  Greyish Blue Spinelهي المفضلة عند النجمة المصرية ياسمين صبري، التي سبق واختارت طقماً كاملاً تزّينت به في إحدى المناسبات، من تصميم  Diam Jewellery.
وهذه الجوهرة ترمز للهدوء والسلام،  وتمدّ حاملتها بطاقة إيجابية، تساعدها على إيجاد التوازن وتمنحها القوة في أوقات الضعف.
وإبراهيم نصّور واحد من أكبر المصمّمين اللبنانيين الشغوفين في صناعة المجوهرات. 
وإلى أفريقيا يسافر دائماً بحثاً عن أندر وأغلى حبّات الألماس والأحجار الكريمة التي يختارها بنفسه من المناجم، ويعمل عليها بتأنٍّ ليقدّم لكلّ سيدة عربية قطعتها الخاصة من المجوهرات.
وكل من زار معرض مجوهرات بيروت 2023، ذُهل بمعروضات Diam Jewellery التي عَرضت لأول مرة، أمام زوّارها أحجاراً كريمة نادرة الوجود، وحبوب ألماس خام.
 
 
 
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​ بعد ياسمين صبري ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تتزيّن بجوهرة نادرة

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