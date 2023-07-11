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فن

بعد أزمتها الأخيرة.. مادونا بصحة جيدة وتوجه رسالة للجمهور

2023-07-11 | 02:56
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بعد أزمتها الأخيرة.. مادونا بصحة جيدة وتوجه رسالة للجمهور
بعد أزمتها الأخيرة.. مادونا بصحة جيدة وتوجه رسالة للجمهور

بعد موجة من الشائعات والأقاويل التي طالتها خلال الأيام الماضية، عادت النجمة العالمية مادونا، الظهور بصورة مفاجئة لمحبيها في كل مكان، بعد مشاهدتها تتجول في نيويورك سيرا على الأقدام.

مادونا كانت مثار حديث الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد الكشف عن أخبار إصابتها ببعض المتاعب الصحية التي كانت سببا في نقلها إلى المستشفى، ثم إدخالها إلى العناية المركزة.
وبحسب ما أفادت مصادر لموقع "بيج 6"، فقد شوهدت مادونا، التي سبق أن عُثِرَ عليها فاقدة للوعي بشقتها قبل 10 أيام، وهي تتجول على قدميها في حي ابر ايست الذي تقيم فيه رفقة إحدى صديقاتها.
وبعد ساعات قليلة حرضت مادونا على طمأنة جمهورها على صحتها من خلال منشور على إنستغرام قالت فيه: "أشكركم على طاقتكم الإيجابية وصلواتكم وكلمات الدعم التي قدمتموها لي، لقد شعرت بمحبتكم، أنا في طريقي نحو التعافي. أشعر بامتنان للنعم في حياتي".
وتابعت : "أول ما فكرت به عندما استيقظت في المستشفى كانوا أولادي، وثاني شيء خطر لي هو أنني لا أريد أن اخيب ظن أي شخص اشترى تذكرة لحضور حفلي، لم أرد أن أخيب ظن كل من عمل معي بجد خلال الأشهر القليلة الماضية لإنجاح حفلاتي."

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