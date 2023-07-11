اليسا في أول رد على زياد برجي بعد اعلان انتصاره عليها و تعليق من أحمد ماضي

وفي التفاصيل، ردّ جان نخول المنتج المنفّذ لألبومات الفنانة إليسا على إعلان مواطنه الفنان زياد برجي بأنه انتصر بحكم محكمة الاستئناف، ليصبح من حقه أداء ونشر أغنية "وبطير".

وقال نخول في تغريدة له عبر "تويتر: "توضيحاً لما يتمّ نشره حول أغنية "أنا وبس"، القرار الصادر ليس استئنافاً للحكم. ما حصل هو أنّ المدّعى عليه اعترض على قرار قاضي الأمور المستعجلة، ولم يتمّ البتّ بالاعتراض حتى الآن. فصدر قرارٌ بوقف العمل بالقرار إلى حين البتّ به. ويمكن الطعنّ بهذا الإجراء".

وكان زياد قد أعلن أن محكمة الاستئناف في بيروت أصدرت قرارًا، اليوم الاثنين، بأحقية نشر أغنية "وبطير" بعد النزاع بينه وبين إليسا على الأغنية خلال الأشهر الماضية.

أما بدوره الشاعر أحمد ماضي، الطرف الآخر في الأزمة، بعد صدور الحكم قائلا: "أنا بقول بدل ما تتمايلي ع البيت لو بتظلي بِ البيت مش أحلى"، وذلك في إشارة إلى إليسا.