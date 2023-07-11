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فن

صورة لـ ستيفاني صليبا على سرير المستشفى تثير قلق متابعيها

2023-07-11 | 05:32
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صورة لـ ستيفاني صليبا على سرير المستشفى تثير قلق متابعيها
صورة لـ ستيفاني صليبا على سرير المستشفى تثير قلق متابعيها

نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها بفستان قصير، حيث أطلت من على إحدى الشرفات في بيروت.

ولفتت ستيفاني الى ان هذه الصور التُقطت يوم الخميس الماضي، لتثير بالمقابل قلق مُحبّيها في الصورة الاخيرة لها، اذ ظهرت مستلقية على سرير المستشفى.
وقد أوضحت ستيفاني أنّها دخلت المستشفى يوم الجمعة، حيث ارفقت الصور بالتعليق التالي: "لوك الخميس ويا ويلييييي على لوك الجمعة"، الا انها لم تكشف عن سبب دخولها المستشفى، في حين تمنّى لها المتابعين السلامة وأن تكون بصحة جيدة.

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