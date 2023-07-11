صورة لـ ستيفاني صليبا على سرير المستشفى تثير قلق متابعيها

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
خرج الفنان اللبناني راغب علامة عن صمته، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الأجتماعي، من إحدى دور الحضانة في منطقة الجديدة بالمتن، يظهر التعامل الوحشي مع الاطفال.
أبدت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، غضبها من فيديو تعنيف الاطفال الذي انتشر بشكل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الطريقة الوجشية في التعامل مع الاطفال.
لا زالت قضية الفنان اللبناني زياد برجي وزميلته الفنانة اليسا، تتصدر الترند على وسائل التواصل الاجتماعي.