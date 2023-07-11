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فن

راغب علامة ونانسي عجرم وغيرهما يعلقون على فيديو تعنيف الاطفال: لمحاكمة علنية للمجرمات

2023-07-11 | 06:27
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راغب علامة ونانسي عجرم وغيرهما يعلقون على فيديو تعنيف الاطفال: لمحاكمة علنية للمجرمات

خرج الفنان اللبناني راغب علامة عن صمته، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الأجتماعي، من إحدى دور الحضانة في منطقة الجديدة بالمتن، يظهر التعامل الوحشي مع الاطفال.

وفي تغريدة على حسابه الخاص عبر تويتر، قال راغب: "بكيت لما تعرّض له هؤلاء الأطفال.. نطالب بمحاكمة علنية للمجرمات الذين تعدوا على الأطفال والحكم عليهم بأقصى عقوبة مع الاعمال الشاقة نظرًا لما ارتكبوه بحق الطفولة"، مضيفا: "أرجو من القضاء الحكم عليهم بلا رحمة وليكونوا عبرة لغيرهم من المجرمين".
بدوره، علق الاعلامي اللبناني جمال فياض على الموضوع بطريقة مختلفة، اذ كتب في تغريدة عبر تويتر: "المفروض الأم تربي ولادها، أما إذا بدها تتحرر وتشتغل وتشوف حياتها ولما تخلّف تترك للمريضات نفسياً يربو ولادها، فعليها أن تنتظر مثل هذا وأكثر.. بمثل هذه التربية بيطلع عندنا أولاد فيهم تخلف عقلي ومرضى نفسيا"، خاتما تغريدته بالقول: "ننتظر لنرى كلمة القضاء في هذا الأمر، طبعاً ستلجأ المتهمة لزعيمها يحميها".
من جهتها، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبرت عن حزنها جراء الفيديو، كونها معروفة بـ "أم البنات"، حيث ناشدت المعنينين بهذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب، حيث كتبت: "من كتر بشاعته ما رح انشره.. بس من قلب إم شافت ولادها بهالفيديو بطلب من المعنيين اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أطفال كل ذنبن انن بين ايدين ناس أقل ما يقال عنن بلا مسؤولية".
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