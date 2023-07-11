بعد تعليقه على فيديو حضانة الجديدة.. باسم مغنية يتعرض للهجوم بسبب ما قاله
عبّر الممثل اللبناني باسم مغنية، عن غضبه الشديد من تعرض عدد من الاطفال للضرب والتعنيف داخل احدى الحضانات في منطقة الجديدة في المتن، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الطريقة القاسية والمستفزة التي يتم التعامل فيها مع الاطفال.
وفي التفاصيل، نشر باسم تغريدة عبر حسابه على تويتر، وجاء فيها: "لي ما عندو تيتا وجدو ما يجيب ولاد".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبيرمع التغريدة، وتعرض الفنان اللبناني للهجوم، حيث كتب البعض: " يا ريت ابوك وامك ما عندهم اهل كان نقص هالكوكب حمار".
هذا و عاد الفنان اللبناني باسم مغنية بحذف التغريدة على التويتر.