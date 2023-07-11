بعد تعليقه على فيديو حضانة الجديدة.. باسم مغنية يتعرض للهجوم بسبب ما قاله

وفي التفاصيل، نشر باسم تغريدة عبر حسابه على تويتر، وجاء فيها: "لي ما عندو تيتا وجدو ما يجيب ولاد".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبيرمع التغريدة، وتعرض الفنان اللبناني للهجوم، حيث كتب البعض: " يا ريت ابوك وامك ما عندهم اهل كان نقص هالكوكب حمار".هذا و عاد الفنان اللبناني باسم مغنية بحذف التغريدة على التويتر.