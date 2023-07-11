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فن

هبة نور تحتفل بعيد ميلادها وقالب الحلوى الضخم يلفت الأنظار

2023-07-11 | 08:35
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هبة نور تحتفل بعيد ميلادها وقالب الحلوى الضخم يلفت الأنظار
هبة نور تحتفل بعيد ميلادها وقالب الحلوى الضخم يلفت الأنظار

شاركت الممثلة السورية هبة نور، مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعض الصور ومقاطع الفيديو التي توثق أجواء احتفالها بعيدها الـ36.

وفي التفاصيل، نشرت هبة نور مجموعة صور، ظهرت فيها إلى جانب قالب الحلوى الضخم، الذي لفت انتباه المتابعين بتصميمه المميز وألوانه التي ترسم شخصية نور وقلبها الأبيض.
وأرفقت هبة نور الصور بتعليق لفتت من خلاله الى انها تتمنى ان يبقى الاصدقاء والأحباء بقربها والى جانبها دائما.، اذ قالت: "بفضل الله، كل سنة احلى من اللي قبلها.. سنين فيها الحلو وفيها المر، بس يوم عن يوم بيزيد تمسكي بالأشياء الحلوة وبس، الحمدالله على كل محب قريب ووفي طيب موجود بحياتي، بخليني اعرف بأني لولا محبة القراب ما بكون سعيدة متل ما انا".
وتابعت: "نعمة الحب بحياتي ما بقدر قدرها بثمن، بس اللي بدعي الله فيه، انه يضلوا الغاليين على قلبي والمحبين منورين أيامي، شكراً لمعايداتكم ولمحبتكم".
وتفاعل المتابعون مع الصورة، متمنيين لـ هبة نور حياة سعيدة مليئة بالنجاحات، كما كان لافتا تعليق عدد من الفنانين على الصورة، ابرزهم الفنان اللبناني سعد رمضان والفنانة اللبنانية شيراز والممثلتين السوريتين رنا شميس ومرام علي، الذين تمنوا لـ هبة عاما مليئا بالسعادة.
  

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